Banda nacional que já tocou no Lollapalooza se apresenta em Rio Branco na próxima semana

A capital acreana entra na rota da música alternativa nacional com a chegada da banda pernambucana Mombojó, uma das atrações confirmadas no Festival Casarão 2025, que celebra 25 anos de história com uma edição simultânea em sete capitais brasileiras, incluindo Rio Branco. O evento acontece no feriadão de Corpus Christi, em junho, e promete movimentar a cena cultural local com shows, oficinas e programação especial.

Formado no início dos anos 2000, em Recife (PE), o Mombojó é um dos nomes mais representativos da Cena Independente do Recife, com um som que transita entre o rock alternativo, pop, música eletrônica e ritmos nordestinos, como o maracatu e o frevo. Letras poéticas, arranjos criativos e uma identidade musical única marcam a trajetória do grupo.

O grupo também já dividiu palco e projetos com ícones como Chico Science & Nação Zumbi, Mundo Livre S/A e, em 2015, recebeu uma participação surpresa do francês Manu Chao durante o festival Rec-Beat, em Recife e já fez parte de grandes festivais nacionais como o Lollapalooza.

Além do show, o público de Rio Branco poderá vivenciar a Semana da Música Casarão, uma extensão do festival com atividades formativas, encontros artísticos e celebrações da cultura independente. A presença do Mombojó marca um momento importante na programação, ao conectar gerações com um som que é, ao mesmo tempo, experimental e popular.

A programação completa do festival que ocorrerá nos dias 18 e 19 de junho em Rio Branco foi divulgada nas redes sociais do evento e ingressos já estão disponíveis para a compra.