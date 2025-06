Bandeira do Acre é hasteada em cerimônia emocionante na Gameleira pelos 63 anos do estado

A cerimônia de troca da bandeira do Acre, um dos atos mais simbólicos das comemorações da emancipação do estado, marcou o início das homenagens pelos 63 anos do Acre neste domingo (15), no Calçadão da Gameleira, em Rio Branco.

O momento solene contou com a participação de alunos do Colégio Tiradentes, do Colégio Dom Pedro II e de militares do Corpo de Bombeiros, que conduziram a troca da bandeira. O governador Gladson Cameli acompanhou tudo de frente para o mastro, enquanto a banda da Polícia Militar executava o Hino Acreano.

Para completar a celebração, um helicóptero sobrevoou o céu da capital carregando a bandeira do estado, em uma cena que emocionou os presentes.

Diversas autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário participaram do evento e foram condecoradas durante a solenidade, que também reuniu representantes da sociedade civil.