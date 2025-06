Bar é invadido durante a madrugada e sofre prejuízo calculado em três mil reais

O Bar do Sindissem, conhecido ponto de encontro em aos domingos, foi alvo de um arrombamento na madrugada desta segunda-feira (9). De acordo com informações do proprietário, Arley Moura, a ação criminosa ocorreu por volta das 2h30, causando um prejuízo estimado em R$ 3 mil.

Segundo o relato, os criminosos ainda não identificados conseguiram acesso ao interior do estabelecimento ao arrombarem o telhado e romperem o forro do teto. Uma vez dentro do bar, os suspeitos reviraram as prateleiras provavelmente em busca de dinheiro, mas, sem encontrarem valores em espécie, levaram oito litros de uísque — cinco deles da marca Old Parr, considerada de alto valor no mercado — além de um aparelho celular e outras bebidas.

O crime aconteceu horas depois da realização da tradicional “Domingueira do Sindissem”, evento semanal que costuma reunir frequentadores da região. Após o encerramento da festa, o local permaneceu fechado, o que facilitou a ação dos criminosos.

“É muito triste, porque esse estabelecimento é meu trabalho. A gente trabalha a semana toda pra realizar um evento como o de ontem, e poucas horas depois acontece isso”, lamentou o arrendatário.

A Polícia Civil deverá investigar o caso, e até o momento, ninguém foi preso. O proprietário também fez um apelo à comunidade para que não comprem bebidas de procedência duvidosa e, caso tenham informações sobre os autores do crime, que denunciem.