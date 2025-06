Barbearia no Acre faz homenagem ao empresário Rodrigo Pires: “Nosso eterno chefe”

Em comemoração aos 10 anos da Donn Barbearia, o sócio e fundador do empreendimento resolveu homenagear o empresário Rodrigo Pires, que também fazia parte da criação do projeto em Rio Branco.

Pires faleceu aos 36 anos após sofrer um acidente de trânsito em dezembro do ano passado, entre Capixaba e Senador Guiomard, no interior do Acre.

De acordo com Lucas, p momento é mais que especial e busca eternizar o amigo com sua presença no local. Um quadro de Rodrigo com a blusa da Donn Barbearia foi colocado no espaço.

“Obrigado a todos que vieram fazer essa homenagem ao nosso Pires, ao nosso eterno chefe. O pessoal da casa pediu que o Rodrigo além de estar eterno em nossos corações, que ele ficasse eterno aqui na casa, como há 10 anos atrás”, comentou.

A homenagem contou com a presença dos pais de Rodrigo, que agradeceram a lembrança e afirmar estar feliz em ver o sonho do empresário continuar dando frutos.

Veja o vídeo: