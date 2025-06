Barqueiro desaparece após desmaiar e cair no Rio Juruá; Bombeiros fazem buscas no local

O barqueiro Francisco de Souza Negreiros, de 50 anos, está desaparecido desde a manhã de quinta-feira (12) após cair no Rio Juruá, em Marechal Thaumaturgo, interior do Acre. Ele trabalhava com frete entre Cruzeiro do Sul, Porto Walter e Thaumaturgo, e teria desmaiado antes de cair da embarcação.

Segundo familiares, a irmã de Francisco, Alyfe Negreiros, afirmou que “ao que tudo indica, ele já caiu desmaiado”. Equipes do Corpo de Bombeiros foram enviadas de avião devido à dificuldade de acesso à região. As buscas começaram no mesmo dia, mas foram suspensas por volta das 17h30, pois “não se faz mergulho à noite”, explicou a capitã Danyela Marques, subcomandante da corporação no Juruá. Os trabalhos foram retomados na manhã de sexta-feira (13).

Durante o deslocamento, houve um contratempo: os mergulhadores esqueceram parte do equipamento. Denilson Negreiros, filho da vítima, reclamou que “os bombeiros esqueceram o material para fazer o mergulho”. A irmã acrescentou que “fomos ao Corpo de Bombeiros, eles assumiram o erro e, durante a noite, enviaram o material que chegou pela manhã”.

A capitã Danyela reconheceu a falha, mas afirmou que a equipe não deixou de atuar. “A gente acabou esquecendo um equipamento, porém, a equipe que estava no local não se eximiu de dar continuidade às buscas”, disse.

Familiares criticaram o tempo limitado das buscas. Alyfe lamentou que “encerram as buscas às quatro da tarde” e que “cada hora que passa, as chances vão diminuindo”. As informações foram coletadas pelo g1 Acre.