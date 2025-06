Barraco na fronteira! Esposa flagra ‘amizade íntima’ do marido em órgão público; confira

Parabéns Namy Emília e Luana Fischer!

Namy Emília, uma jovem determinada, dona de uma mente brilhante e de um coração gigante. Ela sabe onde quer chegar e já trilha com coragem e foco o caminho para se tornar uma médica de excelência. Sonhadora, sensível e forte, Namy é daquelas pessoas raras que encantam pelo jeito sincero, pela empatia e pela fé no futuro. Que Deus continue guiando seus passos e que a vida te recompense com tudo aquilo que seu coração deseja.

Luana Fischer, uma alma generosa, de sorriso fácil (mesmo com a carinha fechada ), que conquista quem tem o privilégio de conhecê-la de verdade. Leal, verdadeira, intensa e com uma luz única que ilumina os caminhos de quem está por perto. Que a vida te presenteie com momentos de alegria, realizações e paz porque você merece o melhor que esse mundo pode oferecer!

Que neste novo ciclo, as duas sejam rodeadas de amor, boas energias e oportunidades incríveis. Que nunca lhes falte fé, saúde, amizades verdadeiras e coragem para seguir em frente!

Vocês são inspirações cada uma à sua maneira é um privilégio poder celebrar esse dia tão especial.

Feliz aniversário, Namy e Luana! Que a caminhada de vocês continue sendo linda, leve e cheia de conquistas!

Show Rabo de Vaca

Nesta sexta-feira, o Estádio de Epitaciolândia vai tremer!

Prepare-se para uma noite inesquecível com o show eletrizante da Banda Rabo de Vaca, uma das atrações mais esperadas da festa Tarja Preta A festa que o médico não recomenda! O grupo promete levantar a galera com um repertório envolvente, cheio de hits, energia e aquele forrozão que ninguém resiste!

Uma mega estrutura está sendo preparada no Estádio de Epitaciolândia especialmente para essa noite: som de alta potência, iluminação de última geração, efeitos especiais, área VIP e área Prime para garantir conforto e muita animação do começo ao fim!

Sexta-feira, 27 de junho – a partir das 21h

Ingressos já no 2º lote:

Área VIP: R$ 50,00

Área Prime: R$ 30,00

(Vendas pela QR Party e na Adega Imperial em Brasiléia)

Chame os amigos, vista seu melhor look e venha curtir essa festa que vai parar a fronteira!

Rabo de Vaca é presença confirmada e a diversão é garantida!

Carnavale

Nos dias 4, 5 e 6 de julho, a Praça Hugo Poli vai se transformar no palco da alegria, da folia e da diversão sem limites! O Carnavale 2025 está chegando com tudo e promete ser mais uma edição inesquecível!

E o burburinho já começou, até agora nenhuma atração nacional foi anunciada, mas será que é de propósito? Será que o prefeito está preparando uma jogada de mestre no marketing pra surpreender todo mundo de última hora?

O que já sabemos é que o Carnavale é, sem dúvidas, o melhor carnaval fora de época do estado do Acre, com estrutura garantida, muita música, blocos animados e aquele clima contagiante que só Epitaciolândia sabe proporcionar.

Fica ligado! Porque a qualquer momento pode vir anúncio bomba… e você não vai querer perder, né?

Goabita 2.0

No dia 05 de julho, Brasiléia vai parar com a edição 2.0 do Carnaval da Goiabita, o bloco de rua mais animado, irreverente e aguardado da cidade!

Criado com muito orgulho pelos moradores da famosa Rua da Goiaba, o nome “Goiabita” já virou sinônimo de folia garantida, alegria sem limites e uma tradição popular que cresce a cada edição.

E o melhor: está confirmadíssimo que vai ter carnaval de rua SIM! O abadá oficial já foi lançado — estiloso, com a cara da nossa festa! Corre e garante o teu por apenas R$ 60,00. Você não vai ficar de fora do melhor esquenta do sábado de Carnavale, que para melhorar ainda mais, será open bar!

Se tem uma coisa que a galera da Goiabita sabe fazer, é colocar o bloco na rua com respeito, animação e muito barulho (como sempre)!

Abadás limitados! Não fica de fora do maior e mais animado bloco de carnaval fora de época de Brasiléia!

Centro Integrado de Apoio ao Acadêmico do Exterior

Na manhã desta sexta-feira, 20, foi inaugurado em Epitaciolândia o Centro Integrado de Apoio ao Acadêmico do Exterior, uma iniciativa voltada para facilitar a vida de estudantes brasileiros que buscam formação superior em instituições da cidade de Cobija, na Bolívia.

O evento contou com a presença do senador Alan Rick, do prefeito Sérgio Lopes, do vice-prefeito Sérgio Mesquita, do deputado estadual Roberto Duarte, além de representantes e estudantes das faculdades UPDS e Unitep.

O novo centro tem como principal objetivo oferecer suporte na resolução de questões documentais, agilizando processos burocráticos e garantindo um atendimento mais eficiente e humanizado aos acadêmicos. A proposta surge diante da crescente demanda de brasileiros que atravessam a fronteira em busca de formação universitária, especialmente nas áreas da saúde.

Com a criação do centro, espera-se reduzir as dificuldades enfrentadas por esses estudantes, promovendo mais integração e apoio institucional entre os municípios de fronteira.

Arraial Cultural

Nos dias 20 e 21 de junho, a charmosa Praça Hugo Poli foi o cenário perfeito para o Arraial Cultural de Brasiléia, uma festa que reuniu tradição, alegria e muito forró pé de serra! Promovido pela Prefeitura de Brasiléia, o evento aqueceu o coração do público mesmo com as baixas temperaturas típicas do mês de junho.

O público marcou presença em peso e pôde aproveitar uma programação recheada: apresentações de quadrilhas juninas, desfile de rainhas caipiras, barracas com comidas típicas, artesanato local, o tradicional pau de sebo e shows culturais que animaram até quem jurava que não ia dançar.

Entre os destaques da noite, brilharam as quadrilhas Tradição, de Epitaciolândia, e a carismática Espalha Brasa, da Escola Fontinele de Castro que encantaram crianças e adultos com muito brilho e sincronia.

O prefeito Carlinhos do Pelado circulou entre o povo com seu bom humor característico, acompanhado do vice-prefeito Amaral do Gelo e do deputado federal Roberto Duarte, prestigiando cada momento dessa verdadeira celebração popular.

Foi, sem dúvida, uma daquelas noites em que a cultura falou mais alto, o povo se reuniu e o amor por Brasiléia brilhou como fogueira acesa em noite de festa!

Fotos: Reprodução

Eleitor Alfabetizado

Na manhã desta segunda-feira, a Prefeitura de Assis Brasil deu um passo importante em direção à inclusão social e à cidadania com a abertura oficial do programa “Eleitor Alfabetizado”, desenvolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) em colaboração com o município. Assis Brasil se torna, assim, o primeiro município do estado a colocar o projeto em prática, iniciando com uma turma de 16 alunos.

A cerimônia de lançamento reuniu diversas autoridades, entre elas o Desembargador do TRE-AC, Junior Alberto, os vereadores Gilson Boiadeiro, Jura Pacheco e Jurandir, a Secretária Municipal de Educação, Vanderléia Araújo, e a coordenadora local do programa, professora Ruth.

Durante o evento, o prefeito reforçou o compromisso da gestão com a educação transformadora:

“Vamos trabalhar com dedicação para que esse projeto se torne modelo não só para o Acre, mas para o país.”

A emoção tomou conta quando Dona Vitória, uma das alunas do programa, compartilhou sua história:

“Nunca aprendi nem a escrever meu nome. Agora, com essa chance, acredito que posso mudar isso e me sentir mais confiante.”

A implementação do programa reforça o esforço de Assis Brasil em promover uma educação inclusiva e incentivar a participação cidadã, ampliando oportunidades e fortalecendo a democracia desde a base.

CentralFit Academia

Foi inaugurada no dia 23 de junho a mais nova opção para quem busca saúde, bem-estar e qualidade de vida em Assis Brasil , a CentralFit Academia. Com ambiente moderno, estrutura completa e atendimento de qualidade, a CentralFit já chegou se destacando como referência em motivação e resultados.

Localizada na Rua José Cordeiro, nº 202 – Bairro Centro, em frente à Praça central da cidade. Funcionando de Segunda a sexta: das 5h às 21h30 e aos Sábado: das 8h às 12h

Venha fazer parte da família CentralFit e transforme seu estilo de vida com quem entende de treino, saúde e disciplina!

Vida alheia

Prepare o café, afie os ouvidos e pega a cadeira de praia porque o que não falta é movimentação nessa fronteira.Vamos ao giro mais esperado da semana aquele que ninguém admite que ama, mas não perde por nada!

Dizem por aí que certo casal que vivia entre tapas e beijos foi visto trocando sorrisos e olhares na fila do açaí. Fontes afirmam que até o carro da “amada” já foi consertado presente de reconciliação? Ou pedido de desculpas? Fica o mistério no ar.

Enquanto uns preparam a fantasia pro Carnavale, outros estão montando o dossiê dos “contatinhos” que prometem causar no esquenta da Goiabita. Dizem que até print já virou moeda de troca por bebida no open bar cuidado que o bloco do print não perdoa!

Um certo nome muito conhecido da cidade resolveu apagar as fotos do casal e postar música sofrida nos stories. Será que temos mais uma solteira (ou solteiro) na pista? O público quer saber!

Os bastidores da vida pública de Brasiléia pegou fogo. Segundo fontes próximas (e nada discretas), a esposa de um conhecido gestor resolveu dar uma passadinha no local de trabalho da suposta “amiga íntima” do marido que por sinal exerce cargo em uma secretaria do Estado e o que era pra ser só uma visita virou show de gritos, dedo na cara e climão geral! Testemunhas relatam que a cena parecia retirada diretamente de um episódio de Casos de Família: portas se fechando, celular voando e gente tentando separar o barraco pra evitar que virasse manchete maior do que já virou nos bastidores. Até agora ninguém confirma se o gestor presenciou a cena, mas a cidade inteira já comenta e o silêncio dele só alimenta o fogo na palha seca! Moral da história? Se não quer que vire assunto, é melhor não dar motivo. Porque aqui na fronteira, se a fofoca não existe, o povo inventa ,mas nesse caso, não precisou nem exagerar!

Uma certa blogueira da região, foi vista toda “coladinha” com a sua atual companhia romântica num barzinho badalado da Bolívia. Tudo lindo, tudo fofo até aí, sem novidade mas, o que muita gente quer saber é se a atual sabe que, dias atrás, a influenciadora foi flagrada trocando carinhos no famoso barzinho dos estudantes, com nada mais, nada menos do que a ex! O povo já tá especulando: será que temos aí um novo trisal se formando? Ou seria só confusão de sentimentos? Ou ela tá mesmo é fazendo o “turismo afetivo” pela fronteira? Uma coisa é certa: o único copo que não vira na vida dela é o de caipirinha. Já o coração esse vira e revira que só vendo Seguimos de olho! Porque aqui, a fofoca não dorme só se disfarça de story com filtro!

E quem disse que as fronteiras param o amor? Depois de uma separação que fez barulho nos bastidores da região, o dono da famosa hamburgueria e a boliviana de coração caliente deram um show de reconciliação que deixou todo mundo de queixo caído! Apenas alguns dias separados, mas bastou o fim de semana chegar que os dois já estavam “juntinhos e misturados” novamente. E não parou por aí, pra comemorar o retorno do casal, já rola até viagens a dois, com direito a story misterioso, trilha romântica e selfie no espelho do hotel. Parece que o combo amor + hambúrguer + paixão latina ainda é o preferido da fronteira! Moral da história? Podem até dar um tempo, mas quando o tempero combina não tem dieta que segure!

