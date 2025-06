Barreira sanitária e EPIs. Zoo prepara reabertura após gripe aviária

Interditado há 14 dias devido à confirmação de um caso de gripe aviária, o Zoológico de Brasília pode ser reaberto nesta sexta-feira (13/6). Após a confirmação de que nenhum funcionário foi infectado pela doença, a instituição aguarda até o fim do prazo de interdição. A expectativa é de que, caso não surjam novos casos até esta quinta-feira (12/6), o Zoo esteja aberto ao público no dia seguinte.

Ao Metrópoles o Zoológico confirmou que, caso a reabertura ocorra na sexta, “não há risco algum aos visitantes”.

“O Zoo adotou protocolos sanitários de segurança desde a suspeita da gripe aviária: carros de funcionários pararam de rodar no parque, uso de EPIs, barreiras sanitárias nos recintos e outros protocolos pedidos pela Seagri [Secretaria de Agricultura]”, completou a instituição.

Em um documento expedido na última semana, o Zoo detalha as ações de contingência adotadas. Entre elas, há a correção de possíveis falhas de vedação em recintos de aves; remoção de ninhos de aves de vida livre de telhados; e proteção dos comedouros e bebedouros dos animais.

Além disso, o documento prevê a limpeza diária de pisos, paredes e equipamentos; lavagem à jato de recintos; e incineração controlada de penas e materiais contaminantes.

Zoológico de Brasília está fechado para visitantes

Caso confirmado de gripe aviária faz Zoo de Brasília fechar

Zoológico de Brasília tem abertura prevista para a próxima quinta-feira (12/5)

Entrada no Jardim Zoológico de Brasília ficará restrita até, ao menos, a próxima quinta-feira (12/6)

Carros de funcionários do espaço são sanitizados por equipes do zoo

DF confirmou primeiro caso de gripe aviária após ave ser encontrada morta no Zoológico de Brasília

Zoológico de Brasília foi interditado

Funcionários passam a usar máscaras após suspeita de gripe aviária no Zoo de Brasília

Controle de animais

A entrada e saída de animais foi suspensa durante o período de interdição e o controle de pragas como roedores e insetos foi reforçado.

O Zoo ainda determinou que deve haver intensificação da vigilância ativa e passiva em todas as aves do plantel ou de vida livre que estejam circulando pela área do zoológico.

Funcionários monitorados

Depois que o caso foi confirmado, oitos funcionários do Zoológico ficaram sob observação. Nesta terça-feira (10/6), foi confirmado que eles não apresentaram sintomas.

Eles ficaram 10 dias sendo monitorados pela Secretaria de Saúde pois foram consideradas “expostos” ao risco de infecção pela H5N1.