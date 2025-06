Bayern de Munique x Boca Juniors: onde assistir ao jogão decisivo pelo Mundial de Clubes

A Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025 segue com grandes confrontos entre gigantes do futebol mundial. Nesta sexta-feira (20/6), às 22h (de Brasília), o Bayern de Munique enfrenta o Boca Juniors pela 2ª rodada da fase de grupos da competição.

O time alemão chega embalado após protagonizar a maior goleada do torneio até aqui: um 10 a 0 histórico contra o Auckland City na estreia. Com o resultado, lidera o Grupo C e pode garantir a classificação antecipada em caso de nova vitória.

Do outro lado, o Boca Juniors tenta reagir após empatar por 2 a 2 com o Benfica em um jogo marcado por confusão e duas expulsões. Por isso, os argentinos não contarão com Ander Herrera e Nicolás Figal, suspensos para o confronto.

Onde assistir Bayern x Boca

A partida terá transmissão ao vivo nos seguintes canais e plataformas:

TV Globo (TV aberta)

sportv (TV fechada)

CazéTV (YouTube)

DAZN (streaming)

O duelo promete fortes emoções, com o Bayern buscando confirmar seu favoritismo e o Boca lutando por sobrevivência no grupo.

📝 Matéria adaptada por ContilNet, com informações do portal Metrópoles.