BC lança nova modalidade de Pix para pagamentos de academia, condomínio e streaming

O valor pode ser fixo ou variável. É possível delimitar um valor máximo a ser gasto com aquela conta. Ao mesmo tempo, a empresa que recebe o pagamento também pode definir um valor. Uma academia, por exemplo, pode estabelecer o valor mínimo de R$ 50 se esse for o seu plano mais barato.

Duas tentativas de cobrança são feitas no dia do vencimento. Caso não haja saldo na conta, três novas tentativas posteriores serão feitas, conforme regras definidas pelo Banco Central. Se o pagamento ocorrer com atraso, os juros e multas são cobrados no pagamento seguinte.