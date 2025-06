Bebê a bordo: saiba primeiros sintomas de gravidez e veja hora certa para testar

Muitas mulheres demoram meses para identificar os sintomas de uma gestação, que muitas vezes podem ser confundidos com outras condições de saúde. Já outras, reconhecem a mudança fisiológica da gravidez rapidamente. O portal LeoDias te ajuda agora a compreender os sintomas que indicam a chegada de um bebê.

De fato, os sintomas de gravidez variam de mulher para mulher, mas alguns pontos são comuns e podem surgir nas primeiras semanas da gestação. Muitas vezes antes mesmo de o teste de gravidez confirmar a suspeita:

Atraso na menstruação;

Enjoo matinal;

Aumento da sensibilidade nos seios;

Cansaço e sonolência;

Vontade frequente de urinar;

Leves sangramentos ou escapes.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução (Pexels) grávida Foto: Divulgação Reprodução (Pexels) Gravidez pode causar problemas na visão? Médico especialista explica Gravidez pode causar problemas na visão? Médico especialista explica Voltar

Próximo

Ao identificar a suspeita, existe um momento ideal para realizar o teste de gravidez. O tradicional teste de farmácia consegue detectar o hCG — hormônio que o corpo da mulher produz durante a gravidez — logo no primeiro dia de atraso menstrual, mas para ter maior segurança no resultado, o ideal é esperar pelo menos 7 dias após o atraso da menstruarão.

Porém, o exame mais recomendado por profissionais da saúde é o de sangue, também conhecido como teste beta-hCG. Ele é mais sensível e pode detectar a gravidez até mesmo alguns dias antes do atraso menstrual.

Vale ressaltar que durante a gravidez, o organismo suspende o ciclo menstrual e o que pode acontecer são pequenos sangramentos no início da gestação. Desta forma, muitas pacientes podem confundem os sinais apresentados.

Fique atento! Para a total segurança do bebê e da mãe, é necessário que um profissional de saúde seja acionado a qualquer suspeita de gravidez. Seja ela no atraso menstrual, alteração no corpo ou enjoo frequente.