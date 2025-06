Beijo grego: um guia com cuidados antes da prática de prazer anal

Beijar é uma forma de demonstrar afeto, criar laços e sentir prazer. Muitas sociedades têm tradições que envolvem o beijo, que pode indicar alegria ou ser usado como parte de uma saudação. Ele envolve o toque dos lábios nos lábios ou em outra parte do corpo, como a bochecha, a cabeça ou até o ânus de outra pessoa, como acontece no beijo grego.

A técnica consiste em lamber ou acariciar o ânus da parceria com a boca, e contribui para deixar o sexo mais sexy e sair da rotina. Tanto a boca quanto o ânus são regiões que contam com muitos nervos e, quando estimulados, há vasodilatação nessas zonas, provocando picos de prazer durante o sexo.

Como o nome indica, ele surgiu na Grécia Antiga e era praticado apenas por homens, durante orgias, como forma de estimular e lubrificar a região anal para a penetração. Com o tempo, homens e mulheres também passaram a praticá-lo. Assim, o beijo grego se tornou uma prática universal.

Alguns cuidados são necessários na hora do sexo anal

Apesar dos prazeres, o beijo grego, assim como outras técnicas sexuais requer alguns cuidados. O médico infectologista e influenciador Ricardo Kores viralizou sobre os cuidados necessários para a prática.

Para a Pouca Vergonha, o profissional explicou que o beijo grego ou cunete é a prática de colocar a língua de um indivíduo no ânus de outro, “consistindo em lamber/beijar o ânus para estimular as terminações nervosas ali localizadas e proporcionar prazer.”

No entanto, o beijo grego também oferece riscos à saúde, e podem transmitir infecções se não forem realizadas com as precauções adequadas.

Segundo o especialista, para quem dá o beijo grego, o risco é contrair vírus, bactérias ou parasitas, e o perigo aumenta se na boca da pessoa houver alguma ferida ou afta. E quem recebe o beijo grego também corre risco, pois a boca pode contaminar a região anal.

O sexo é um dos pilares para uma vida saudável, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS)

Uma vida sexual ativa e saudável tem impacto direto no bem-estar

O prazer e o orgasmo liberam hormônios responsáveis pela diminuição do estresse e pela melhora do sono

É possível manter a sexualidade ativa e saudável até a terceira idade

No sexo, tudo é liberado desde que com total consentimento de todos os envolvidos e segurança

“O risco é de pegar vírus como hepatite A; alguma verminose, como giardia; e bactérias como shigella, clamídia, gonorreia e sífilis”, exemplifica o profissional.

Ricardo acrescenta que para se prevenir também existem diferentes opções. “A forma de prevenção inclui a vacina hepatite A, que hoje está disponível no SUS para quem faz PREP, exames regulares e tratamento, se necessário, assim que notar algum sintoma diferente”, explica.

O mais importante, segundo o médico, é abandonar o preconceito e compartilhar com o médico para obter melhor tratamento e prevenção.