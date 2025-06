Beijos na ponte, mototaxista com a ex na garupa e mais! As fofocas mais quentes da fronteira do Acre

Parabéns, Laura Tabosa!

No último dia 2 de junho, celebramos mais um ano de vida dessa pessoa admirável, cheia de luz, inteligência e coração generoso. Mesmo que a data já tenha passado, o desejo é atemporal: que a nova fase traga ainda mais realizações, saúde, alegrias e motivos para sorrir.

Laura, que sua caminhada continue sendo marcada por conquistas, boas surpresas e pessoas que te valorizem como você merece. Que nunca faltem inspiração, coragem e leveza para seguir em frente com essa elegância e força que são tão suas.

Feliz novo ciclo

Expo UPDS

No dia 30 de maio, a cidade de Epitaciolândia foi palco da Expo UPDS, uma feira acadêmica promovida pelos estudantes do curso de Medicina da Universidad Privada Domingo Savio (UPDS). O evento reuniu apresentações científicas, projetos inovadores e exposições voltadas à saúde e bem-estar da comunidade, destacando o talento e o comprometimento dos futuros profissionais da área médica.

A Expo contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, e o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, que prestigiaram o trabalho dos acadêmicos e reforçaram a importância de eventos como este para o desenvolvimento educacional e social da região do Alto Acre.

A feira foi um sucesso de público, integração e aprendizado, consolidando-se como um espaço essencial para a troca de conhecimentos entre universidade e sociedade.

Confira a galeria de fotos:

Recapeamento das ruas em Brasiléia

A Prefeitura de Brasiléia iniciou o tão esperado processo de recapeamento asfáltico em diversas ruas do município. A ação tem como objetivo melhorar a mobilidade urbana, garantir mais segurança no trânsito e atender a uma demanda antiga da população.

Apesar do avanço e da visível melhoria nas avenidas principais e ruas centrais da cidade, moradores de diferentes bairros expressam a expectativa de que os serviços também cheguem às vias secundárias e internas das comunidades. Em algumas localidades, apenas trechos muito curtos das ruas principais foram asfaltados, enquanto as demais continuam com muitos buracos e condições precárias.

A população reconhece a importância do recapeamento, mas reforça o desejo de que os investimentos contemplem toda a malha viária, garantindo mais igualdade na execução das obras e valorizando também quem vive nas áreas mais afastadas das avenidas principais.

Sushi do Chicó

Se o sabor já é inconfundível, a beleza dos pratos do Sushi do Chicó é um show à parte! Nesta galeria, você confere alguns dos sushis mais queridos da casa verdadeiras obras de arte feitas com ingredientes frescos, cortes precisos e muito capricho.

Cada peça é pensada para encantar o paladar e os olhos, com combinações que equilibram tradição japonesa e um toque criativo único, marca registrada do Chicó. Do clássico salmão ao hot roll crocante, passando por delícias especiais da casa, tudo é preparado com cuidado e dedicação.

Deslize e delicie-se com essas imagens que já dão água na boca!

Sushi do Chicó , onde comer bem também é apreciar a arte em cada detalhe.

Defensoria Pública

Na última terça-feira, dia 27, foi assinada a ordem de serviço para a construção da nova sede da Defensoria Pública do Estado em Epitaciolândia. A cerimônia contou com a presença do governador Gladson Cameli, da vice-governadora Mailza Assis, da defensora pública-geral Juliana Cordeiro e do prefeito Sérgio Lopes.

O terreno onde será erguida a unidade foi oficialmente doado pela Prefeitura de Epitaciolândia, em mais uma ação que reforça a parceria institucional em favor do fortalecimento da justiça gratuita no município.

A conquista é resultado do esforço conjunto entre o prefeito Sérgio Lopes, a ex-defensora pública-geral Simone Santiago e o defensor público Dr. Pedro Veloso. Desde o início, o prefeito demonstrou total compromisso com a iniciativa, garantindo a doação de um terreno em área estratégica da cidade para a construção da sede um passo importante para ampliar o acesso a direitos e à cidadania.

O evento reuniu diversas autoridades, entre elas a juíza Joelma Ribeiro Nogueira, a delegada Thaylane Bezerra, a Dra. Fenícia Araújo (presidente da Associação dos Defensores e Defensoras Públicos do Acre), o promotor de Justiça Dr. Rafael, o presidente da Câmara Antônio Rosiclei, além de vereadores, representantes civis e militares e membros da comunidade.

A nova sede será um marco para a região, fortalecendo o atendimento jurídico gratuito e garantindo dignidade a quem mais precisa.

Miss Universe Epitaciolândia 2025/26

O maior concurso de beleza do município está chegando! Está oficialmente lançado o Miss Universe Epitaciolândia 2025/26, evento que promete celebrar a elegância, a representatividade e o talento das mulheres epitaciolandenses.

As inscrições começam no dia 02 de junho, e todas as candidatas interessadas devem ficar atentas às redes sociais oficiais do evento para acompanhar os detalhes, critérios e prazos.

Mais do que um concurso, o Miss Universe Epitaciolândia é uma vitrine de empoderamento, autoestima e cultura local um momento de destaque para jovens que desejam brilhar e representar sua cidade com orgulho.

Com a Realização,Miss Universe Acre e apoio da Prefeitura de Epitaciolândia | SEMCULT a beleza de Epitaciolândia vai ganhar o palco e o mundo está pronto para ver!

Farra Universitária 2.0

A noite do dia 30 de maio foi marcada por muita música, animação e energia na Farra Universitária 2.0, realizada na casa noturna Rancho Prime, em Epitaciolândia. O evento reuniu estudantes, jovens da região e amantes da boa festa em um ambiente vibrante e cheio de alto astral.

O grande destaque da noite foi a apresentação do cantor Felipe Morais, artista de projeção nacional que levantou o público com seu carisma e repertório envolvente. A presença de Felipe garantiu o sucesso da edição 2.0 da Farra, consolidando o evento como um dos mais aguardados do calendário jovem da cidade.

Com estrutura de qualidade, segurança e muita animação, a Farra Universitária mostrou mais uma vez a força dos eventos culturais e de entretenimento em Epitaciolândia.

Parabéns à organização e a todos que fizeram parte dessa noite inesquecível!

Campeonato Estadual de Ciclismo

Os ciclistas da equipe Team Falcão deram um verdadeiro show de desempenho e superação na 2ª Etapa do Campeonato Estadual de Ciclismo MTB, levando o nome de Epitaciolândia ao pódio e enchendo de orgulho toda a nossa comunidade!

Confira os resultados conquistados com muita garra:

Plácido Moreira — Vice-campeão na categoria Master C

Roberto Abreu — Vice-campeão na categoria Master A

Fernanda Moreira — Campeã na categoria Iniciante Feminino

Jarder — Terceiro lugar na categoria Iniciante Masculino

Parabéns, atletas! O desempenho de vocês inspira e mostra a força do esporte local!

VIDA ALHEIA

Dizem que um romance proibido está rolando entre um morador de Epitaciolândia e uma estudante de Brasiléia. O casal estaria se encontrando “estrategicamente” na ponte da amizade… com direito a água de coco e olhares apaixonados. O problema? Os dois fazem parte de torcidas rivais dos blocos de carnaval!

Um morador do bairro Eldorado causou ao sair pedalando a bicicleta “emprestada” do vizinho sem avisar. O motivo? Disse que foi buscar pão e voltou com… um pastel e um suco. A desculpa? “Foi só uma pedalada solidária.”

No grupo de ofertas do WhatsApp, uma verdadeira treta começou após alguém anunciar promoção de sabão em pó em Epitaciolândia. Moradores de Brasiléia correram ao mercado e voltaram dizendo que “a promoção era só pra quem tinha CPF local”. Será? Fontes duvidam… mas riram muito.

Um universitário jura que vai pra Bolívia estudar… mas é visto diariamente tomando tereré e comendo empanada. A família acredita que ele está “focado no futuro”. Aparentemente, o futuro envolve recheio e sombra.

Mototaxista de Brasiléia é flagrado levando a ex no banco de trás e dizendo: “É só pra deixar ali na esquina.” Fontes próximas afirmam que já é a terceira “esquina” da semana. E o capacete do amor? Ainda não apareceu.

Dois jovens foram vistos disputando velocidade na praça com bicicletas elétricas. Um deles passou a 18 km/h e gritou: “Segura essa emoção, meu parceiro!”. O outro freou pra tirar uma selfie. Moradores disseram que foi o “racha mais fofo do ano”.

