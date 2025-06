Belo confirma participação na próxima novela das nove da Globo: “Desafio muito grande”

O cantor Belo revelou que estará no elenco de “Três Graças”, novela que irá substituir “Vale Tudo” na faixa das 21h na Globo a partir de outubro, conforme antecipou a colunista Carla Bittencourt. O astro deu a notícia durante o “Altas Horas”, exibido na noite desse sábado (7/6).

“Agora pode falar, oficial. É uma grande honra, e vai ser uma responsabilidade, um desafio muito grande. Eu como cantor periférico, e agora como ator”, comemorou Belo.

Belo no ‘The Masked Singer’

Belo no ‘The Masked Singer’

Belo troca carinhos com a namorada, Rayane Figliuzzi, em aeroporto do Rio Foto: AgNews

Escrita por Aguinaldo Silva e dirigida por Luiz Henrique Rios, “Três Graças” conta a história de três mulheres da mesma família que tiveram que lidar com a gravidez na adolescência. O folhetim terá Sophie Charlotte e Dira Paes como protagonistas, e Grazi Massafera e Murilo Benício nos papéis dos vilões.

Segundo a colunista Carla Bittencourt, Belo – que já atuou em “Arcanjo Renegado” – estreia nas novelas no papel de Misael, que promete ter um papel forte e dramático na trama como um marido tomado pelo luto que irá em busca de vingança pela morte da esposa.

“Belo estreia em alto volume, com um personagem carregado de humanidade e indignação. Aguinaldo Silva reescreveu o destino de Misael após a escalação do cantor, que inicialmente morreria logo no início da história. Agora, ganha fôlego como um dos motores dramáticos da novela”, escreve Carla Bittencourt.