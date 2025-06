O romance entre Belo e Rayane Figliuzzi parece estar cada vez mais sólido. Prova disso foi o reencontro do casal no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, onde trocaram gestos afetuosos e carinhos públicos, na noite de segunda-feira (2/6).

A influenciadora, que esteve no Lollapalooza em março, comentou ao gshow como começou a história dos dois. Segundo ela, a aproximação aconteceu por meio de conhecidos em comum. “Foi em uma fase em que ele estava triste e eu também. Demos certo e deslanchou”, contou.

Belo troca carinhos com a namorada, Rayane Figliuzzi, em aeroporto do Rio

Ao ser questionada sobre planos futuros, Rayane abriu o jogo: “Não tem como não ser apaixonada pelo Belo. Os fãs têm muito carinho e me chamam de Bela. Pensamos, sim, em casamento, mas filhos… Eu tenho o Zion e já temos um cachorrinho agora. Dá muito trabalho, parece que ganhei um recém-nascido”, brincou, referindo-se ao filho e ao novo pet.

O relacionamento começou de forma discreta, por volta de meados de 2024, mas só foi tornado público no início de 2025, quando o cantor compartilhou a primeira imagem ao lado de Rayane nas redes sociais. Esta é a primeira relação assumida por Belo desde o fim de seu casamento com Gracyanne Barbosa, com quem esteve por 16 anos.