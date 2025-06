Bets e apologia: entenda as polêmicas envolvendo MC Poze e sua mulher

Com a prisão de Marlon Brandon Coelho, o MC Poze, familiares e amigos do cantor não se contiveram e vieram a público para demonstrar insatisfação diante da ação dos investigadores da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Tamanha exaltação, no entanto, fez com que Viviane Noronha, influenciadora que mantém um relacionamento com o MC, fosse colocada no centro de uma investigação por calúnia.

Na última quinta-feira (29/5), MC Poze foi detido acusado de apologia ao crime e envolvimento com o tráfico de drogas. Ele também é investigado por tortura e cárcere privado, após um homem afirmar que foi agredido e mantido em cárcere após ser acusado de furto dentro da casa do cantor, no Recreio dos Bandeirantes. Viviane Noronha não é alvo dessas investigações.

Apesar da operação contra Poze ter virado polêmica e feito com que uma legião de fãs se colocassem à disposição para defendê-lo — até mesmo com vigília em frente à Penitenciária Dr. Serrano Neves (Bangu 3A), para onde o MC foi levado após ser preso e declarar ligação com o Comando Vermelho (CV), conforme revelou a coluna — esta não é a primeira vez que o funkeiro, e sua esposa, viram alvo da polícia.

Histórico conturbado

Em novembro do ano passado, Viviane, que além de trabalhar como influenciadora digital é dona da My Moment, empresa voltada ao ramo de produtos de cabelo, foi alvo da operação Rifa Limpa, da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

A ação foi realizada contra sorteios ilegais divulgados em redes sociais. À época, Viviane, que costumava compartilhar rifas em seu perfil nas redes sociais, teve sua casa revistada por agentes, que cumpriam mandados de busca e apreensão.

A ação teve como objetivo apreender documentos que comprovassem fraudes nos processos de realização dos sorteios e de bens sorteados aos supostos ganhadores.

Na ocasião, foram apreendidos carros de luxo, celulares, tablets, porta-joias, radiotransmissores e joias, incluindo cordões e anéis de ouro . Uma Land Rover Defender blindada e uma BMW X6 foram levadas para a Cidade da Polícia. Viviane não chegou a ser presa.

Em abril deste ano, após ter os bens do casal devolvidos pela polícia civil, Poze afirmou, em um pronunciamento nas redes sociais, que parte das joias apreendidas havia desaparecido. Apesar de ser investigado no mesmo inquérito, Poze não foi alvo da ação no ano passado.

A investigação da polícia aponta que os suspeitos usavam parâmetros do sorteio da Loteria Federal e, assim, passavam uma aparente impressão de credibilidade e legalidade ao sorteio.

Contudo, não havia processo de auditagem oficial para checar o real ganhador, uma vez que eles utilizavam um aplicativo customizado com indícios de fraudes, o que tornava a prática ilegal.

Agora, ela é investigada pelo crime de calúnia. Conforme divulgado pela coluna nos últimos dias, em vídeos publicados nas redes sociais, Viviane expressou indignação com a suposta falta de transparência na condução da operação, questionando o paradeiro das joias apreendidas: “Achou o ouro, acabou a operação? Estranho, né!? E quero saber por que os ouros que sumiram não apareceram.”

A influenciadora também relatou que, durante a ação policial, os agentes teriam impedido que ela trocasse de roupa ou pegasse uma de suas filhas no colo, descrevendo a situação como “humilhante, desumana e cruel”.

Primeiro escândalo

Em setembro de 2019, após conquistar fama e lançar a carreira de cantor, Poze foi preso quando cantava em um baile funk na cidade de Sorriso, em Mato Grosso (MT).

À época, a Polícia Civil do Mato Grosso prendeu Poze, que tinha 20 anos, por tráfico de drogas, associação ao tráfico, incitação ao crime, apologia ao crime, corrupção de menores e fornecer bebida alcoólica a menores.

Antes de ser detido, o cantor e um organizador do baile funk conseguiram deixar a festa no momento da chegada dos policiais, mas foram localizados e presos em um hotel da cidade.

Com Poze, a polícia apreendeu uma porção de drogas e frascos de lança-perfume.

