Beyoncé interrompe show após ficar pendurada em carro suspenso

Na noite do último sábado (28/6), um momento de tensão marcou a apresentação de Beyoncé em Houston, nos Estados Unidos, durante mais uma performance da turnê Cowboy Carter. Um problema técnico em um dos elementos cênicos — um carro conversível futurista suspenso por cabos — interrompeu temporariamente o show e gerou preocupação entre fãs presentes e internautas.

O incidente aconteceu durante a performance da música 16 Carriages. A cantora, presa por um cinto de segurança, imediatamente percebeu o risco e ordenou a interrupção do show. “Pare, pare, pare, pare, pare”, disse ao microfone, em um momento registrado por diversos celulares.

O carro permaneceu suspenso por cerca de dois minutos, até que a equipe técnica conseguiu estabilizá-lo e baixar a estrutura com segurança.

Apesar do susto, ninguém se feriu, e Beyoncé retomou o espetáculo assim que a segurança foi garantida. Ao final do show, a artista publicou um carrossel de fotos em suas redes sociais, incluindo uma imagem do momento em que esteve inclinada dentro do carro.