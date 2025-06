Beyoncé usa o mesmo look que Ludmilla e brasileira brinca: “Mãe e filha”

Na última quinta-feira (20), Beyoncé se apresentou em Paris, na França, e surpreendeu vários fãs brasileiros com um look um tanto conhecido: uma roupa similar ao traje usado por Ludmilla no Carnaval 2025.

O conjunto, da grife francesa Paco Rabanne, consiste em um top e saia com franjas, em prata; na versão da cantora americana, o traje foi alterado para uma espécie de maio dourado. Nas redes sociais, inúmeros fãs notaram a semelhança e citaram a cantora brasileira que, pouco tempo depois, publicou em seu Instagram uma brincadeira sobre as roupas e escreveu “mãe e filha”. Ludmilla e Brunna Gonçalves celebraram o nascimento de sua primeira filha, Zuri, em 14 de maio. A bebê veio ao mundo em Miami, nos Estados Unidos, onde Ludmilla comprou uma casa. A escolha do nome da bebê, Zuri, tem origem africana, na língua suaíli, e traduz a essência de uma mulher forte, suave e encantadora. O anúncio do nascimento da neném foi compartilhado em uma publicação conjunta das mães.