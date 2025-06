Bia Ferreira vence argentina e mantém título mundial de boxe

O título mundial de boxe da categoria peso-leve (até 61,2 kg) continua com Bia Ferreira. A brasileira, que colocou o cinturão da Federação Internacional de Boxe em disputa pela segunda vez nesse sábado (7/6), derrotou a argentina Maria Ferreyra após 10 rounds, por decisão unânime dos juízes. A luta foi realizada em Orlando, nos Estados Unidos.

Bia Ferreira é atual campeão mundial de boxe.

A brasileira derrotou a argentina Maria Ferreyra.

Bia defendeu o cinturão pela segunda vez.

Bia Ferreira tomou a iniciativa do combate. No quarto assalto, a brasileira se mostrou superior à adversária, aplicando golpes com força e levando a argentina para as cordas do ringue.

No meio do combate, Bia Ferreira diminuiu a intensidade, mas se manteve melhor que Maria Ferreyra, vencendo o duelo por decisão dos árbitros (99-91, 98-92, 99-91).

Luan Medeiros estreia com vitória

Outro brasileiro no ringue nesse sábado (7/6), Luan Medeiros estreou com vitória em seu primeiro desafio internacional. Ele derrotou o americano Tony Aguilar por decisão unânime dos juízes (77-74, 77-73, 78-73).

O carioca segue invicto no boxe profissional. Agora, são seis vitórias de Luan Medeiros no esporte.