Bia Miranda acusa Gato Preto de agressão após término: “Me enforcou”

Após aparecer nos stories do Instagram para confirmar mais um término do relacionamento com Gato Preto, Bia Miranda relatou que foi agredida pelo pai de sua filha. A ex-Fazenda chegou a dizer que o influenciador quase causou uma tragédia ao enforcá-la.

“Ele acabou de me bater! Acabou de me bater, tá? Olha aqui como eu estou… Me deu murro na cara, estou chamando a polícia agora, ridículo“, declarou a jovem. Junto com o criador de conteúdo, ela é mãe da pequena Maysha, que está prestes a completar 3 meses.

Logo depois, Bia Miranda disse que estava só com uma chave do quarto e que o hotel provavelmente liberou outra para o Gato Preto. “Gente, está doendo muito a minha costela…”, disse a filha de Jenny Miranda. No momento do vídeo, ela saiu correndo como se alguém estivesse entrando no local.

“Olha aqui… Me enforcou, quase que ele conseguiu uma desgraça, quase”, acrescentou Bia Miranda, que encerrou o vídeo quando alguém começou a bater na porta.