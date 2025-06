Bia Miranda diz que foi agredida por Gato Preto: “Me deu um murro”

A influenciadora Bia Miranda publicou um vídeo alegando que foi agredida pelo namorado, Gato Preto. Na publicação, ela afirma que o companheiro a agrediu com um soco no rosto e tentou enforcá-la.

“Ele acabou de me bater. Olha como eu estou, me deu um murro na cara. Estou chamando a polícia agora. Ridículo”, declarou Bia. No fundo, é possível ouvir a voz de Gato Preto dizendo que iria esperar os agentes.

Ainda de acordo com a influenciadora, Gato Preto teria ameaçado levar Maysha, filha dos dois que nasceu em abril. “Não estou acreditando nisso. Ele falou que vai pegar a Maysha. Me enforcou, quase que ele conseguiu”, detalhou.

O crime ocorreu um dia após a ex-Fazenda anunciar — mais uma vez — o término entre os dois. O vídeo foi publicado no Instagram nesta quarta-feira (11/6), mas foi excluído instantes depois.

No anúncio de separação, divulgado nesta terça-feira (10/6), Bia alegou que tanto ela quanto ele são dependentes emocionais. “Todos os nossos términos são doídos. Mas sempre quando ele voltava e pedia desculpa, eu sempre perdoava, daí ficava tudo bem”, disse.

“Ele veio aqui agora e falou: ‘Vamos embora comigo’. Ficou um tempão. Ele tentou, igual eu tentei. Mas dessa vez eu não quis. E está doendo tanto, já chorei, já gritei…”, completou.

Além de Maysha, Bia também é mãe de Kaleb, fruto do relacionamento entre ela e DJ Buarque.