Bia Miranda errou ao dar chupeta à filha? Especialista orienta

A influenciadora Bia Miranda gerou polêmica e esteve em meio à uma discussão nas redes sociais nos últimos dias após mostrar a filha Maysha, que nasceu em abril, usando chupeta. Muita gente criticou a famosa por conta disso, reacendendo o debate: afinal, elas são inimigas ou aliadas no desenvolvimento dos bebês? A coluna explica.

Leia também

Entenda a treta

A briga começou depois que uma seguidora de Bia Miranda comentou em uma foto no Instagram em que Maysha, de apenas um mês, aparece com uma chupeta: “Essa chupeta é muito grande nela, tadinha”, disse a internauta.

A vice-campeã de A Fazenda 14, no entanto, não gostou e rebateu, desabafando por um vídeo nas redes sociais: “Vamos lá: a chupeta que a Maysha usa é a mesma que eles deram lá no hospital, e é a única que ela pega”, disse. “Por que a única que ela pega? Aqui em casa tem um monte de chupeta, porque quando o Kaleb nasceu eu queria que ele pegasse chupeta — ele não pegou”, reforçou.

A famosa disse, ainda, que tentou oferecer diversos tipos de chupetas para a Maysha, mas a pequena só quis saber da cor de rosa que ganhou no hospital. “Eu até entrei meio em desespero, porque eu falei: ‘Mano, e se perde essa chupeta, o que a gente faz?’ Por isso, a gente colocou o negocinho agarrado nela, um prendedorzinho nela, para a gente não perder essa chupeta”, contou.

Bia Miranda e a filha, Maysha

Maysha, filha de Bia Miranda e Gato Preto, recebe alta

Maysha, filha de Bia Miranda, nasceu prematura no dia 23 de abril

Bia Miranda atualizou quadro da filha, Maysha

Bia Miranda atualiza estado de saúde de Maysha e fala em alta

Bia Miranda celebra melhora de Maysha: “Pegou peito pela primeira vez”

Aliadas ou inimigas?

Diante da polêmica, Eliana Dias, consultora materno-infantil e especialista em sono de bebês, explicou à coluna que a decisão sobre o uso de chupetas deve ser baseada nas necessidades individuais de cada bebê e na dinâmica familiar.

“Cada escolha na maternidade deve ser cuidadosamente considerada”, disse. “A chupeta pode ajudar a enganar o bebê, especialmente nos primeiros meses, quando ele ainda apresenta reflexos primitivos de busca e sucção”, explicou Eliana.

A especialista acrescentou que o uso da chupeta, quando adequado, pode auxiliar no sono dos bebês, mas alerta para alguns cuidados: “Se a chupeta for utilizada, o ideal é restringi-la aos momentos de sono. E, se o bebê a deixar cair enquanto dorme, não há necessidade de recolocá-la, pois é importante permitir que ele se acostume a dormir sem ela”. Além disso, a especialista esclareceu que, quando utilizado de forma moderada, a chupeta não causa problemas no desenvolvimento oral ou interfere na amamentação.

Ainda segundo Eliana, a decisão de usar ou não a chupeta deve sempre levar em consideração as particularidades de cada criança e a tranquilidade dos pais. “Cada bebê é único, e o essencial é entender suas necessidades individuais. Com as informações certas, os pais podem ter uma experiência mais tranquila e gratificante na maternidade”, concluiu.