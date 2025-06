Bianca Andrade confessa não ter gostado de maquiagem feita nela pela Globo

Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, contou para o Pedro Bial que não gostou na maquiagem que fizeram nela para participar do programa da última semana. Na entrevista, ela esclareceu o que mais a incomodou.

“Disse que ela detestou a maquiagem que fizeram pra ela. Onde foi que eles erraram?”, perguntou o comandante do “Conversa com Bial”.

A entrevistada respondeu após rir do comentário dele: “Não, porque assim, eu cheguei com a minha bolsinha de maquiagem porque eu fazia mais maquiagem de quebração, mudava meu nariz com técnica de maquiagem e aí quando falaram que tinha um maquiador, eu pensei que sairia daqui igual a Carolina Dieckmmann, não saí a Carolina.”

Ela explicou que não pôde passar máscara de cílios, o que para ela é uma característica forte, inclusive porque se primeiro vídeo que viralizou foi sobre o item de maquiagem:

“Eu colava dois cílios em cima do outro…eu nem olhava muito pro monitor porque eu falei se eu não olhar e não me sentir bem posso ficar insegura.”