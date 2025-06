Bilionário, CEO do Telegram promete dividir herança entre 100 filhos; entenda

Pavel Durov, fundador e CEO do Telegram, afirmou que pretende dividir sua herança para os mais de 100 filhos que alega ter gerado. A sugestão da partilha foi confirmada em entrevista à revista francesa Le Point.

O bilionário é pai oficial de seis crianças, geradas em três parceiras diferentes. No entanto, o empresário nascido na Rússia alega que é doador de esperma há mais de 15 anos. De acordo com a própria contagem, mais de 100 bebês já teriam sigo gerados com seu material genético.

“Quero deixar claro que não faço distinção entre meus filhos: há aqueles concebidos naturalmente e aqueles vindos das minhas doações de esperma. Todos são meus filhos e todos terão os mesmos direitos”, disse Durov, em entrevista ao veículo da França.

Por outro lado, há uma objeção: o fundador de um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo faz questão que seu herdeiros não tenham acesso à fortuna antes daquilo que ele acredita ser a hora certa: “Fiz meu testamento recentemente. Decidi que meus filhos não terão acesso à minha fortuna até que se passem trinta anos, a partir de hoje”.

De acordo com o Índice de Bilionários da Bloomberg, a fortuna de Durov está estimada em US$ 13,9 bilhões (cerca de R$ 77 bilhões). Caso o bilionário tenha 100 filhos, cada um dele receberia aproximadamente US$ 139 milhões (ou aproximadamente R$ 763 milhões, na cotação atual)