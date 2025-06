Boca de urna indica vitória de Lee Jae-myung na Coreia do Sul

O candidato do Partido Democrata, Lee Jae-myung, é apontado como o novo presidente da Coreia do Sul, segundo pesquisas de boca de urna das redes de televisão KBS, MBC e SBS. Ele teria obtido cerca de 50% dos votos, contra 39,4% do candidato do Partido do Poder Popular, Kim Moon-soo.

De acordo com a agência sul-coreana Yonhap, uma pesquisa de boca de urna do canal de televisão MBN projetou que Lee Jae-myung receberia 49,2% dos votos, superando Kim Moon-soo.

Os sul-coreanos votaram nesta terça-feira (3/6) para escolher o novo presidente, após passarem por um período em que o ex-líder Yoon Suk-yeol impôs a lei marcial no país.

O que aconteceu

O ex-presidente Yoon Suk-yeol foi destituido após tentar impor a lei marcial no país e fechar o parlamento, em dezembro do ano passado, sob o argumento de combater a Coreia do Norte.

A Corte Constitucional da Coreia do Sul confirmou, por unanimidade, a destituição de Yoon, quatro meses após a tentativa. Ele chegou a ser preso, mas saiu do centro de detenção.

Seis horas depois, ele teve de recuar, pois os deputados conseguiram romper o cordão militar e se reunir na Câmara para revogar a lei marcial.

O ex-presidente conservador causou comoção na noite de 3 de dezembro ao declarar a lei marcial e enviar o exército ao Parlamento. Seis meses após a decisão, cerca de 73,9% votaram em um novo líder.