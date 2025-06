Bocalom chama ExpoAcre de ‘vitrine’ e elogia Gladson por impulsionar o agronegócio no estado

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, foi uma das autoridades que participaram da sessão solene em homenagem aos 50 anos da ExpoAcre 2025, nesta quarta-feira (4).

SAIBA MAIS: Expoacre pode movimentar meio bilhão em negócios, diz deputado em sessão de homenagens na Aleac

Em entrevista ao ContilNet, o prefeito chamou a feira de ‘vitrine’ do Acre e aproveitou para elogiar o governador Gladson Cameli por impulsionar o agronegócio no estado.

“A feira tem uma história linda de 50 anos. Hoje nós temos uma feira agropecuária mais robusta. O nosso agronegócio da média é grande produção infelizmente está começando a andar agora no governo do governador Gladson Camelí. A agricultura familiar está sendo apoiada agora. Tenho certeza que daqui há algum tempo, ela realmente se transformará em uma feira que vai mostrar o que nós temos de mais avançado na tecnologia e na produção do nosso estado. Temos umas das melhores terras do Brasil”, disse.

VEJA TAMBÉM: Expoacre: Gladson comenta críticas sobre o Juruá ter os ‘melhores shows’ e promete surpresa para Rio Branco

Ele destacou ainda o fato de que os negócios feitos na ExpoAcre, que movimentou quase R$ 400 milhões na última edição, ajudam a alavancar a economia da capital, já que a feita é sedida em Rio Branco.

“Quem ganha com isso tudo é a nossa capital”, completou.