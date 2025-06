Bocalom participa de audiência no Senado sobre o Comitê Gestor do novo imposto IBS

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, participou nesta terça-feira (10) da audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado que debateu a criação do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), novo tributo previsto na reforma tributária.

A reunião foi conduzida pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM) e contou com a presença de prefeitos de diversas capitais, como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Porto Alegre, Curitiba, São Luís, Porto Velho e Goiânia, representando a Frente Nacional de Prefeitos (FNP).

O prefeito de Rio Branco destacou a importância do debate para os municípios: “O IBS muda a forma como os tributos chegam aos municípios. Precisamos garantir que cidades como Rio Branco tenham voz nas decisões que impactam diretamente nossa arrecadação e investimentos em saúde, infraestrutura e educação”, afirmou Bocalom.

A proposta em discussão define regras para o funcionamento do comitê gestor, responsável por coordenar a arrecadação e a distribuição do novo imposto entre estados e municípios. A audiência foi a primeira de uma série prevista no Senado.