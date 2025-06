Bocalom publica uma série de exonerações e mudanças na Prefeitura de Rio Branco; confira

A Prefeitura de Rio Branco publicou nesta segunda-feira (23), no Diário Oficial, uma série de exonerações, nomeações e designações que envolvem servidores das secretarias municipais de Educação (SEME), Saúde (SEMSA) e Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH). As mudanças foram feitas principalmente a pedido dos próprios servidores.

Ao todo, 18 servidores foram exonerados a pedido de seus cargos efetivos ou comissionados. Na Secretaria Municipal de Educação, as exonerações envolvem, em sua maioria, profissionais que atuavam como assistentes de creche, cuidadores pessoais e assistentes escolares. Entre os nomes estão Sarah Vitória Braga Dias, Jeffeson da Pascoa do Livramento, Artemisa Ribeiro Galvão, Renata Caroline Câmara Leão, Ayme Gomes Silva, Tatieli Renata Gentilini, Maria Michelle Gomes Damasceno, Renata Alves Buchmeier Oliveira, Cláudio Alves Rocha Filho e Raimundo Luciano Lima Martins.

Na área da saúde, também foram publicados pedidos de exoneração. Deixaram seus cargos os auxiliares de saúde bucal Nathasia Dayane Lima da Costa, Mirla Benicio de Aguiar e Jozeima Barbosa do Nascimento, além do bioquímico Leonardo Iwakura. Já na SASDH, foram exonerados Itala Ney Oliveira da Rocha, que ocupava o cargo de administrador, e Aldenor Lucas Barbosa Albuquerque, que atuava como agente social.

Ainda na publicação desta segunda, a servidora Rayane Camila de Souza Bandeira, chefe de gabinete, foi designada para responder interinamente pela Secretaria Municipal de Educação entre os dias 18 e 23 de junho, durante a ausência do titular da pasta.

Por fim, foram feitas duas nomeações na SEME para cargos comissionados. Eliane Leite Rocha foi nomeada gerente do Departamento da Educação de Jovens e Adultos, enquanto Adriana Hiasmini Albuquerque de Matos assumirá a gerência do Departamento de Educação Especial. Ambas atuarão na Diretoria de Ensino, com referência CC-6.