Bocalom reage a declarações de Jorge Viana e diz que tem aprovação do povo: ‘Nunca me envolvi em escândalos’

O prefeito Tião Bocalom reagiu às declarações feitas pelo ex-governador Jorge Viana, que chamou Rio Branco de “bregolândia” em entrevista a um veículo de comunicação local.

“Nunca tive meu nome envolvido em escândalos ou processos. Minha ficha é limpa. Sempre tratei o recurso público com respeito. E é assim que continuamos trabalhando: com transparência, com responsabilidade e com foco em entregar uma cidade melhor para todos”, afirmou o prefeito.

Bocalom afirmou que construir viadutos, modernizar o sistema viário e preparar a cidade para o futuro não é questão de estética, mas de responsabilidade com o desenvolvimento urbano.

“Dizer que construir viaduto é deixar a cidade ‘brega’ é não entender o que é infraestrutura urbana. Estamos preparando Rio Branco para o futuro. Não é vaidade, é planejamento. É segurança, mobilidade e dignidade para a população”, reforçou.

Jorge Viana chegou a dizer que deu emprego a Bocalom em Rio Branco, e o prefeito retrucou: “Fui secretário, sim. Falei do agro, do café, do potencial produtivo do Acre. Na época, diziam que era bobagem. Hoje, até quem criticava está plantando café. Então, não era bobagem. Era visão de futuro.”

O prefeito de Rio Branco concluiu afirmando que seu trabalho é aprovado pelo povo.

“Eu não estou aqui para brigar, estou para trabalhar. E o povo sabe disso. Em Acrelândia, me chamaram de volta depois de dois mandatos. Em Rio Branco, me elegeram duas vezes, e a população, inclusive, me pede para assumir missões maiores. Isso é resposta suficiente. Significa que nosso trabalho é aprovado pelo povo, diferente daqueles que perdem nas urnas ano após ano. Quem governa com seriedade é reconhecido”, finalizou.