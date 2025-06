Bocalom se reúne com técnicos dos governos federal e estadual para debater sobre lixões

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), na condição de presidente da Associação dos Municípios do Acre (Amac), reuniu-se, na manhã desta segunda-feira (2), na sede da entidade, com os prefeitos do Acre e um técnico do Ministério do Desenvolvimento Regional. O técnico, Paulo Toledo, é o coordenador-geral de apoio aos entes subnacionais do Ministério.

A reunião contou com a participação do Governo do Estado do Acre, representado pelo secretário de Planejamento e Coordenação, coronel Ricardo Brandão, e do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos (CINRESO), representado pelo técnico Emerson Leão.

O encontro teve por objetivo debater os lixões no interior do estado. A partir dessas reuniões, serão tomadas decisões sobre a situação dos lixões nos municípios. Dos 22 municípios acreanos, o único a ter uma central de tratamento de resíduos é a capital, Rio Branco, que colabora com as prefeituras de cidades vizinhas. No entanto, há pressão de instituições como o Ministério Público para que o lixo tenha destinação segura em todos os municípios, a fim de que os lixões sejam extintos no menor prazo possível.