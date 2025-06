Bolo de milho cremoso: aprenda a fazer o clássico das festas juninas

Para muitos, a época mais gostosa do ano já chegou: a das festas juninas. O mês de junho é cheio de celebrações e claro, muita comida típica. Com o sabor tradicional do sertão, as receitas de São João são amadas por todos!

Perfeito para servir na sua festa junina com os amigos, esse bolo de milho cremoso vai surpreender todos que provarem. Mas além disso, a receita funciona muito bem para um delicioso café da tarde. Sirva uma mesa bonita, convide a família e aproveite cada pedaço!

Confira o passo a passo abaixo:

Bolo de milho cremoso

Ingredientes

2 latas de milho verde escorrido

1 vidro de leite de coco (200 ml)

1 e 1/2 xícara (chá) de leite

1/2 xícara (chá) de flocos de milho pré-cozidos

1/2 xícara (chá) de margarina derretida

1 xícara (chá) de farinha de trigo

4 ovos

2 xícaras (chá) de açúcar

1 colher (sopa) de fermento em pó

Margarina e farinha de trigo para untar

Açúcar e canela para polvilhar

Confira o modo de preparo no site Guia da Cozinha, parceiro do Metrópoles.