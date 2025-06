Bolo de pote envenenado fez outra vítima: “Quase morreu”

Uma segunda jovem de 17 anos foi vítima de envenenamento após ter comido um bolo de pote em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo. Kamilly Vitória Nogueira da Silva quase morreu ao ingerir um doce com brigadeiro de arsênico, colocado na cobertura por outra adolescente, que confessou o crime.

O Metrópoles apurou que a adolescente infratora afirmou à polícia que enviou o bolo envenenado para as meninas “por ciúmes” e alegou querer apenas “dar um susto” nas vítimas.

Não há informações sobre o estado de saúde de Kamilly Vitória Nogueira Da Silva. O boletim de ocorrência ao qual o Metrópoles teve acesso, diz que a autora dos crimes “confessou a autoria dos atos de envenenamento de outro bolo que quase levou uma segunda vítima à morte”.

O bolo envenenado já havia matado a jovem Ana Luiza de Oliveira Neves, de 17 anos. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência do caso, Ana Luiza recebeu o bolo de pote em casa, no final da tarde desse sábado (31/5) com um bilhete escrito: “Um mimo para a garota mais linda que eu já vi”.

Adolescente de 17 anos morreu em SP após comer bolo de pote envenenado

Adolescente de 17 anos morreu menos de 24 horas depois de comer bolo de pote

Quem era jovem que morreu após comer bolo de pote

Dona de loja do bolo de pote que matou jovem publica esclarecimento

Silvio Ferreira das Neves, pai da estudante Ana Luiza, que morreu após comer um bolo envenenado, no enterro da jovem

O que se sabe sobre a morte de Ana Luiza