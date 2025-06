Bolsonaristas planejam reagir à decisão de Motta sobre Zambelli

Lideranças bolsonaristas já planejam reação à decisão do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), de declarar a perda do mandato da deputada Carla Zambelli (PL-SP), como ordenado pelo STF.

O posicionamento de Motta irritou alguns bolsonaristas. Essa ala da bancada defende que a decisão do Supremo — de mandar prender e declarar a perda do mandato de Zambelli — fosse apreciada pelo plenário da Câmara.

A deputada federal Carla Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão pelo STF

A deputada federal Carla Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão pelo STF

A deputada federal Carla Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão pelo STF

As decisões de Motta têm desagradado aliados de Jair Bolsonaro. Recentemente, por causa da decisão de não pautar o projeto da anistia, o PL iniciou obstrução que inviabilizou votações nas comissões e no plenário da Casa.

O argumento de Motta

Motta tem o entendimento de que, como Zambelli foi condenada pelo STF em última instância à prisão e à perda do mandato, não há o que ser votado no plenário da Câmara. Para ele, a decisão do Supremo deve ser cumprida.

“Quando há conclusão de julgamento no Supremo, não cabe mais ao presidente colocar em votação, porque já há condenação. Então, a decisão judicial tem que ser cumprida. O tratamento que vamos dar é seguir o rito regimental para o cumprimento da decisão do STF, porque é a única alternativa, a única coisa que temos a fazer, já que o processo judicial dela foi concluído com a sua condenação”, disse Motta.

O entendimento de Motta vai na linha do que quer o PT. Como mostrou a coluna, o líder da bancada, Lindbergh Farias (RJ), pediu à Mesa Diretora da Câmara que declarasse a perda do mandato de Zambelli automaticamente.