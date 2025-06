bolsonaro-discutiu-sistema-eleitoral-com-hacker-apresentado-por-zambelli,-diz-cid-ao-stf

Durante depoimento ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta segunda-feira (9/6), o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, confirmou a realização de uma reunião no Palácio da Alvorada entre Bolsonaro, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e o hacker Walter Delgatti Neto, conhecido por seu envolvimento na Vaza Jato.

Segundo Cid, o encontro foi articulado por Zambelli com o objetivo de apresentar ao então presidente informações técnicas relacionadas a possíveis vulnerabilidades nas urnas eletrônicas utilizadas nas eleições brasileiras. De acordo com o militar, Bolsonaro queria entender “as possibilidades de fraudes” e “como elas poderiam ser detectadas”, ouvindo uma avaliação com base na experiência de Delgatti com sistemas digitais.

Após essa reunião, Bolsonaro teria solicitado ao então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, que aprofundasse a conversa com o hacker. A ideia, segundo Cid, era avaliar tecnicamente os apontamentos feitos por Delgatti. O militar confirmou que o novo encontro chegou a ser realizado nas dependências do Ministério da Defesa, mas não soube informar se Paulo Sérgio esteve presente.

Apesar das tratativas, Mauro Cid afirmou que os levantamentos e estudos posteriores não identificaram qualquer indício de fraude nas urnas eletrônicas após as eleições de 2022.

O depoimento integra a etapa de interrogatórios dos réus do chamado “núcleo central” da investigação sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado após a derrota de Bolsonaro no segundo turno presidencial. Cid foi o primeiro a ser ouvido nesta fase do processo, conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes.

A oitiva faz parte de uma ação penal que apura articulações para deslegitimar o resultado das eleições e embasar uma intervenção institucional. O STF deve seguir com os depoimentos ao longo das próximas semanas.