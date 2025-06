Bolsonaro e Cid apertam as mãos antes do julgamento do golpe no STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro e seu ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid, se cumprimentaram com um aperto de mãos nesta segunda-feira (9), antes do início do julgamento dos acusados de tramar um golpe de Estado. A cena ocorreu instantes antes de Cid prestar depoimento ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF).