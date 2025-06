Bolsonaro é convocado pela PF em dois inquéritos no mesmo dia, caso Zambelli e Eduardo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi intimado pela Polícia Federal (PF) para prestar depoimento nesta quinta-feira (5/6) em dois inquéritos diferentes. Além do processo que investiga seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), ele também vai depor no caso que envolve a deputada Carla Zambelli (PL-SP), que está atualmente fora do Brasil.

Zambelli é investigada por possível tentativa de atrapalhar investigações e por coação, quando alguém tenta pressionar ou influenciar indevidamente o andamento de um processo. A PF abriu esse novo inquérito após a deputada declarar, em entrevista, que pretende atuar na Europa contra o Supremo Tribunal Federal (STF). O caso está sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes.

A parlamentar deixou o Brasil depois de ser condenada a 10 anos de prisão por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e inserir uma ordem de prisão falsa contra o ministro Moraes. A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu sua prisão preventiva e a inclusão do nome dela na lista da Interpol, o que foi autorizado por Moraes. A inclusão foi feita na manhã desta quinta-feira.

Nas redes sociais, Zambelli tem feito críticas ao STF e, segundo aliados, quer assumir na Europa um papel semelhante ao que Eduardo Bolsonaro tem exercido nos Estados Unidos: fazer uma espécie de defesa política do ex-presidente no exterior. Ela afirmou ter cidadania italiana, o que pode facilitar sua permanência no continente europeu.

Eduardo Bolsonaro, por sua vez, também está sendo investigado por suposta tentativa de obstruir a Justiça. Ele teria buscado apoio de aliados do ex-presidente Donald Trump para pressionar autoridades brasileiras. Segundo ele, sua ida aos Estados Unidos tem como objetivo buscar punições ao ministro Alexandre de Moraes e à PF.

Com isso, Bolsonaro será ouvido nos dois casos, que tramitam no Supremo Tribunal Federal. A PF quer entender se há ligação entre ele e as ações de seus aliados mais próximos. As investigações tentam mapear uma possível atuação coordenada de figuras do grupo bolsonarista, dentro e fora do país.