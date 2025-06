Bolsonaro é flagrado trocando mensagens com Michelle durante interrogatório no STF. Veja!

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi flagrado trocando mensagens românticas com a esposa, Michelle Bolsonaro, durante o depoimento no Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira (10/6), no inquérito sobre a tentativa de golpe após perder as eleições de 2022. No registro, feito pelo fotógrafo Brenno Carvalho, é possível ver que o político enviou uma foto para a ex-primeira-dama, que responde elogiando o marido ao chamá-lo de “Gato”.

As imagens mostram que a conversa foi iniciada por Bolsonaro, que enviou uma selfie (foto de si mesmo) para a esposa, que respondeu elogiando: “Oi amor. Lindo. Meu gato”. O ex-presidente continuou a conversa com uma sequência de emojis de coração rosa.

Jair Bolsonaro durante seu depoimento nesta terça-feira (10/6) Durante depoimento no STF, Bolsonaro diz que 8 de janeiro não configura golpe Jair Bolsonaro foi interrogado nesta terça-feira (10/6) sobre a suposta trama golpista Paulo Sérgio Nogueira foi Ministro da Defesa no governo de Bolsonaro

O político responde por suspeita de envolvimento em articulações para reverter o resultado das eleições de 2022 e foi o segundo a prestar depoimento à 1ª Turma do STF, no inquérito que teve início nesta segunda-feira (9/6), com o interrogatório de Muro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

Outros seis réus vão ser ouvidos durante o decorrer da semana, em uma sequência de ordem alfabética. Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), todos os convocados teriam sido responsáveis por liderar as ações de organização criminosa com o objetivo impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).