bolsonaro-ostenta-medalha-do-pacificador-no-stf.-saiba-o-que-significa

O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), ostenta no Supremo Tribunal Federal (STF) uma medalha que recebeu do Exército em dezembro de 2018. A honraria intitulada Medalha do Pacificador com Palma está fixada na lapela do paletó que o ex-presidente usa nesta segunda-feira (9/6).

Bolsonaro está no STF para participar do primeiro dia de interrogatório dos réus na ação que julga o núcleo crucial, composto por ele e mais sete aliados, da suposta trama golpista que tinha como objetivo a manutenção dele no poder, após a derrota nas eleições de 2022. A sessão ocorre na Primeira Turma do STF e começou por volta das 14h desta segunda.

Em um vídeo feito no intervalo da sessão, Bolsonaro comenta sobre a medalha que recebeu por bravura. Em uma roda de conversa, o ex-presidente sugere que alguém poderia questionar o uso do adereço. Ele mesmo responde à suposta pergunta: “porque eu tenho direito”.

A medalha foi entregue ao ex-presidente em 2018 no Quartel General do Exército em Brasília. A concessão da honraria tem como base um ato de Bolsonaro em 1978. Na época, o militar da reserva, de acordo com o Exército, salvou um soldado da 2ª Bateria de Obuses do 21º Grupo de Artilharia de Campanha, que estava prestes a se afogar.

A Medalha do Pacificador com Palma é uma distinção de honra do Exército. Ela é utilizada para reconhecer atos de coragem e abnegação, com risco de vida, em tempos de paz, tanto por militares quanto por civis. A palma adicionada à medalha indica que o ato foi de grande importância.