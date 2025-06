Bolsonaro rejeitou protesto para “parar o país” em 2022, diz Cid

Durante depoimento no STF, nesta segunda-feira (9/6), Mauro Cid afirmou que Bolsonaro foi contra protestos articulados por caminhoneiros após a vitória de Lula nas eleições de 2022.

“Bolsonaro não queria manifestação de caminhoneiro bloqueando estrada e parando o país”, disse.

Em seguida, Cid complementou.

“Bolsonaro disse que uma crise econômica [por conta do bloqueio de rodovias] cairia na conta dele”.

Em seu relato, Mauro Cid também confirmou a informação revelada pela coluna, em janeiro de 2023, informando que ala radical bolsonarista chegou a discutir a prisão do ministro Alexandre de Moraes para evitar a posse de Lula.

Bolsonaro cumprimenta Cid

Ao chegar para a audiência no STF nesta segunda, Bolsonaro cumprimentou o delator Mauro Cid.

O depoimento do ex-ajudante de ordens da Presidência norteou as investigações da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República no chamado “inquérito do golpe”.