Bolsonaro vem ao Acre mais uma vez para participar da filiação de Marcio Bittar ao PL

Está confirmada a vinda do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Acre para participar da filiação do senador Marcio Bittar ao Partido Liberal (PL).

A informação foi dada ao ContilNet, nesta quinta-feira (19), pelo presidente da executiva municipal do partido, João Paulo Bittar, filho do senador.

Atualmente, Marcio Bittar integra o União-Progressitas. Ele já havia declarado há alguns meses, inclusive em entrevista ao ContilNet, sua decisão de migrar para o PL, por conta da relação com Bolsonaro. Bittar é o político mais próximo do ex-presidente no Acre.

A data da filiação ainda está em discussão, mas o fato é que Bolsonaro deve vir a Rio Branco para participar da agenda.