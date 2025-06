Bombeiros e SAMU resgatam homem após carro capotar em estrada no interior do Acre; VÍDEO

Um vídeo enviado com exclusividade para o ContilNet, mostra o momento que o Corpo de Bombeiros e médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) resgatam, na noite deste sábado (7), um homem após acidente em uma estrada do município de Manoel Urbano, no interior do Acre.

Segundo informações, o motorista seria um frentista, e deu entrada no hospital principal do município com suspeita de fraturado o braço e ter sofrido algumas escoriações no corpo.

Além do motorista, nenhuma outra pessoa ficou ferida durante o acidente. Os agentes de Saúde e Segurança agiram rápido durante o resgate que durou alguns minutos.

Veja o vídeo: