Bombeiros encerram buscas por barqueiro desaparecido no Rio Juruá; família mantém esperança

O Corpo de Bombeiros do Acre encerrou, nesta terça-feira (17), as buscas por Francisco de Souza Negreiros, de 50 anos, barqueiro desaparecido desde a última quinta-feira (12) nas águas do Rio Juruá, no município de Marechal Thaumaturgo. Francisco havia saído de Cruzeiro do Sul com destino à cidade vizinha quando desapareceu durante a viagem.

A principal suspeita é de que Francisco tenha passado mal, desmaiado e caído do barco. As buscas contaram com o apoio do 61º Batalhão de Infantaria de Selva (BIS), da Marinha do Brasil e de amigos da família, que se uniram aos esforços para tentar localizar o barqueiro.

De acordo com o protocolo do Corpo de Bombeiros, operações de buscas subaquáticas são mantidas por até 72 horas, podendo ser prorrogadas conforme a situação. Neste caso, as ações seguiram por cinco dias, mas o corpo da vítima não foi localizado.

Mesmo após o encerramento oficial das buscas, familiares e amigos continuam percorrendo o rio. Os filhos do barqueiro decidiram manter os esforços até o sétimo dia do desaparecimento.

Durante o deslocamento da equipe de mergulhadores de Cruzeiro do Sul para Marechal Thaumaturgo, houve um contratempo: parte do equipamento necessário para as buscas subaquáticas ficou para trás e só chegou ao local na manhã seguinte.

Segundo a subcomandância da unidade, o erro ocorreu porque os militares escalados estavam de plantão e, normalmente, o correto seria acionar uma equipe de folga preparada para a missão. Ainda assim, as buscas foram iniciadas logo após a chegada da equipe ao município.

Francisco de Souza Negreiros segue desaparecido, e a família continua mobilizada na tentativa de localizar o corpo.