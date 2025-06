Bombeiros são mobilizados após carreta carregada de bois tombar no DF

O tombamento de uma carreta carregada de bois na estrada de Sobradinho dos Melos, no Paranoá, causou transtornos no trânsito, neste domingo (8/6).

Neste momento, equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atuam no local. Não há informações sobre feridos.

Segundo o CBMDF, o acidente ocorreu por volta das 14h.

Aguarde mais informações.