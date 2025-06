Bons de palpite! apostadores do Acre acertam quadra na Mega-Sena e faturam prêmio em dinheiro

O concurso 2872 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (5), novamente teve apostadores do Acre faturando dinheiro. Oito apostas do estado acertaram quatro das seis dezenas sorteadas e garantiram um prêmio total de R$ 11.393,51.

Os ganhadores são de três municípios acreanos: Rio Branco lidera com seis apostas premiadas, seguida por Acrelândia e Cruzeiro do Sul, com uma aposta cada.

As dezenas sorteadas, no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 8-23-32-34-35-57.

Apesar das apostas vencedoras na quadra, ninguém acertou as seis dezenas, o que fez com que o prêmio principal acumulasse. O próximo sorteio será realizado no sábado (7), com um valor estimado em R$ 51 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em casas lotéricas credenciadas ou pelo site oficial da Caixa.