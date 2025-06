Bope apreende 36 kg de maconha e causa prejuízo de R$ 110 mil ao tráfico na capital

Jardemilson Rodrigues de Oliveira, de 34 anos, foi preso na tarde deste sábado (7), após uma operação do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), por meio da Companhia ROTAM, no bairro Calafate, em Rio Branco.

Durante patrulhamento pela região, os militares receberam uma denúncia de que um homem recém-chegado à comunidade estaria portando uma arma de fogo na cintura.

A guarnição se deslocou até a rua José Israel Lima, onde foi recebida pelo suspeito. Segundo a PM, Jardemilson autorizou a entrada dos policiais na residência. Durante a conversa, os agentes notaram um volume suspeito na cintura do homem e, ao realizarem a abordagem, localizaram uma pistola calibre. 380 carregada com 23 munições intactas.

Na sequência da revista, um revólver calibre. 32 foi encontrado escondido embaixo da cama. Diante das suspeitas, os militares intensificaram a busca no terreno e localizaram um tonel enterrado ao lado da casa. No interior, havia vários tijolos de maconha. Outro lote da droga foi encontrado dentro de um carro abandonado no quintal. Ao todo, foram apreendidos 35 tijolos de entorpecente, totalizando 36,652 quilos de maconha.

De acordo com estimativas da polícia, o prejuízo causado ao tráfico com a apreensão chega a aproximadamente R$ 110 mil, considerando o valor médio de R$ 3 mil por quilo da droga.

Dentro da residência também foram localizados um saco com cocaína, diversos aparelhos celulares, um rádio comunicador e uma quantia em dinheiro.

Diante das evidências de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, Jardemilson recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia Central de Flagrantes (DEFLA), onde foi apresentado à autoridade policial junto com todo o material apreendido.