Bortoleto quebra longo jejum brasileiro na F1 e pontua na Áustria

No topo da classificação, o destaque do GP da Áustria, disputado neste domingo (29) em Spielberg, foi a vitória do britânico Lando Norris, da McLaren. No entanto, ao se olhar para os próximos nomes na classificação final da prova, o brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, chamou a atenção ao pontuar pela primeira vez em sua ainda breve carreira na Fórmula 1.

O piloto paulista, de 20 anos, que largou na oitava colocação, teve um bom desempenho e sustentou a posição ao final das 71 voltas. Com isso, somou seus primeiros quatro pontos após 11 corridas. Ele aparece na 19ª colocação no mundial de pilotos. O Brasil não pontuava em uma prova da categoria desde 2017, no GP de Abu Dhabi, com Felipe Massa.

Durante a prova, a estratégia de pit stops de Bortoleto foi segura e permitiu a ele manter a posição sem maiores sustos e até desafiar o veterano Fernando Alonso, da Aston Martin, que conseguiu segurar a sétima posição e suportar a pressão do brasileiro.

Norris, da McLaren, largou na pole position e, assim como Bortoleto, manteve a posição na bandeirada final. O companheiro de escuderia, Oscar Piastri, que largou no terceiro lugar, trocou de posições com o cidadão de Mônaco Charles Leclerc, da Ferrari, conquistando o segundo lugar e deixando o adversário em terceiro. Na tabela de classificação do campeonato, Piastri é o líder, com 216 pontos, 15 a mais do que Norris.

A próxima parada do circuito já é no próximo fim de semana (4 a 6 de julho), no GP da Grã Bretanha, disputado em Silverstone.