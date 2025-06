Botafogo agressivo, Fla pontual, Palmeiras quieto e Flu sonhando: as contratações pré-mundial

O Mundial de Clubes está na porta e os clubes brasileiros se movimentam para trazer reforços pontuais para a competição e para o restante da temporada. Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras são os representantes brasileiros na competição e tem movimentado a janela de transferências extraordinária aberta apenas para a competição. As equipes têm até a próxima terça-feira (10/6) para confirmar as negociações e enviar a lista final de 35 inscritos para FIFA visando a disputa a competição. O Portal LeoDias fez um resumo de quais reforços podem estar pintando nas equipes.

Botafogo

Sem sombra de dúvidas, o Botafogo é a equipe mais “quente” no mercado neste momento. Tanto nas saídas como nas chegadas. O clube carioca, atual campeão da América e do Brasil, perdeu o trio Igor Jesus, Jair Cunha e Cuiabano para o Nottingham Forest, da Inglaterra (os três só deixam o clube após a disputa do Mundial de Clubes).

No entanto, a equipe não está economizando para trazer reforços para repor as saídas. O clube anunciou nesta quinta-feira (5/6) o zagueiro Kauã Pantaleão, que chega do Krasnodar, da Rússia, e já encaminhou as contratações do argentino Joaquín Correa, que vem sem custos da Inter de Milão, e o brasileiro Arthur Cabral, do Benfica, pela bagatela de 15 milhões de euros.

Outro reforço já anunciado é do meio-campista argentino Álvaro Montoro, de 18 anos, que chega do Vélez Sarsfield. O atacante sérvio Luka Jovic, do Milan, também negocia com o Glorioso e pode ser uma das estrelas da equipe para o mundial.

Fluminense

Como diz o samba da Mocidade Independente de Padre Miguel: “Sonhar não custa nada”. No entanto, os reforços que o Fluminense desejam talvez custem um pouco caro demais para os cofres do tricolor. A equipe carioca tentou a contratação de Neymar, que está em fim de contrato do Santos, e sondou Cristiano Ronaldo (sim, ele mesmo), que também está em fim de contrato no Al-Nassr, da Arábia Saudita. Ambos os jogadores não demonstraram interesse em defender a armadura tricolor. Outro nome que esteve em pauta foi o do voltante André, ídolo da equipe, que está no Wolverhampton, da Inglaterra, mas sequer chegou abrir negociações.

A equipe treinada por Renato Gaúcho está, atualmente, negociando com três jogadores, segundo o que revelou o presidente Mário Bittencourt em entrevista ao podcast Setor Sul, sem revelar nomes. Um destes é um zagueiro canhoto, para disputar posição com o argentino Juan Pablo Freytes.

No entanto, o presidente tricolor enfatizou que, mesmo existindo a possibilidade de trazer reforços para a competição, o Fluminense não pensa em trazer jogadores apenas para a competição mundial.

Flamengo

Com um elenco robusto, o rubro-negro carioca tem atacado suas deficiências e busca apenas contratações pontuais para a disputa do Mundial de Clubes. O único nome certo até o momento é do volante Jorginho, que chega do Arsenal, da Inglaterra, que desembarcou no Rio de Janeiro para assinar com o Flamengo nesta sexta-feira (6/6).

Outro nome que surgiu foi o do meio-campista colombiano Jorge Carrascal, do Dínamo de Moscou, da Rússia. Segundo veículos de comunicação locais, a negociação está em estágio avançado, mas o clube corre contra o tempo para poder escrevê-lo na competição em tempo hábil.

Tirando estes dois reforços, o rubro-negro não deve trazer mais nenhum nome para seu plantel visando a disputa do Mundial de Clubes. Por outro lado, o Flamengo deve voltar ao mercado em julho, quando uma nova janela de transferências será aberta, para atacar mais deficiências em seu elenco.

Palmeiras

De todas as equipes brasileiras, o Palmeiras é a única que não tem buscado reforços para o Mundial de Clubes. Mas isso tem uma justificava: a equipe treinada por Abel Ferreira fez uma janela de transferências recorde no começo do ano e ainda busca o entrosamento com as peças que chegaram a equipe.

Só no ataque, o time presidido por Leila Pereira gastou incríveis 38 milhões de euros (quase R$ 243 milhões) em apenas dois jogadores: Vitor Roque e Paulinho. Mesmo assim, a dupla ainda não vingou no comando de ataque do alviverde.

Abel Ferreira entende que o momento não é para trazer mais reforços e sim para entrosar os jogadores que chegaram no começo do ano. Além dos atacantes já citados, o Palmeiras contratou outros cinco reforços: Facundo Torres (Orlando City-EUA); Emiliano Martínez (Midtjylland-DIN); Bruno Fuchs (Atlético-MG); Micael (Housto Dynamo-EUA); Lucas Evangelista (Red Bull Bragantino).

Mundial de Clubes começa semana que vem

No próximo dia 14 de junho, sábado, começa o Mundial de Clubes da FIFA, a primeira edição do torneio no modelo “Copa do Mundo”, com 32 equipes. Os times brasileiros são vistos como “azarões” na competição.

O Palmeiras está no grupo A, ao lado de Inter Miami (EUA), Porto (POR) e Al-Ahly (EGI). O alviverde estreia no dia 15, domingo, contra os portugueses às 19h no Metlife Stadium, em Nova Jérsei.

Já o Botafogo está no grupo B, e tem duas “pedreiras”: PSG (FRA), atual campeão da Champions, Atlético de Madrid (ESP) e Seattle Sounders (EUA). Os brasileiros vão a campo também no domingo, às 23h, no estádio Lumen Field, em Seattle.

O Flamengo é um dos integrantes do grupo D, ao lado de Chelsea (ING), Esperánce (TUN) e LAFC (EUA). Os cariocas estreiam no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, na segunda-feira (16/6), às 22h contra os tunisianos.

O Fluminense, por fim, é o último brasileiro a entrar em campo. Membro do grupo F ao lado de Borussia Dortmund (ALE), Ulsan HD (COR) e Mamelodi Sundowns (AFS), o tricolor vai a campo na terça-feira (17/6), às 13h, no Metlife Stadium, em Nova Jérsei, contra os alemães.