Botafogo anuncia chegada de zagueiro que estava na Rússia

Próximo da Copa do Mundo de Clubes, que será disputada nos Estados Unidos, o Botafogo anunciou a contratação do zagueiro Kaio Pantaleão. O jogador de 29 anos estava no Krasnodar, da Rússia, e chega para um contrato até junho de 2028.

Veja o anúncio:

Botafogo anunciou a chegada de Kaio Pantaleão

O jogador estava no futebol russo desde 2019

O defensor assinou com o Glorioso por três anos

O jogador foi revelado pela Ferroviária de Araraquara. Após subir para o profissional, o zagueiro passou por Santa Clara, de Portugal, até chegar ao Krasnodar em 2019.

Pelo Krasnodar, Kaio Pantaleão entrou em campo 124 vezes. A última partida pelo clube russo foi no dia 10 de maio, quando a equipe do brasileiro perdeu por 1 x 0 para o CSKA.