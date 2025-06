Botafogo demite Renato Paiva após eliminação na Copa de Clubes

Renato Paiva não é mais o técnico do Botafogo. Por meio de nota oficial publicada na madrugada desta segunda-feira (30 de junho de 2025), o clube anunciou a demissão do treinador, menos de 48 horas após a eliminação na Copa do Mundo dos Clubes. O time busca agora um novo comandante.

No sábado (28 de junho de 2025), o Botafogo foi eliminado do torneio pelo Palmeiras, em jogo das oitavas de final. O Alvinegro perdeu por 1 a 0, com o gol adversário saindo na prorrogação.

Ricardo Dionísio (auxiliar), Miguel dos Santos (auxiliar), Rui Tavares (preparador de goleiros) e Daniel Castro (preparador físico) também deixaram o Botafogo.

Trajetória de Renato Paiva no clube

Renato Paiva foi anunciado pelo Botafogo no dia 27 de fevereiro deste ano, depois de longa novela para definir quem comandaria a equipe em 2025. Campeão da Libertadores e do Brasileiro em 2024, Artur Jorge havia decidido deixar o clube para aceitar a proposta do Al-Rayyan, do Catar, na última semana de dezembro.

No total, Renato Paiva esteve à frente do Botafogo em 23 jogos, com 12 vitórias, três empates e oito derrotas. O aproveitamento foi de 56,5%.

O treinador ficou marcado por comandar a vitória sobre o PSG por 1 a 0, na fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes.

Atualmente, o Botafogo ocupa o 8º lugar no Campeonato Brasileiro, com 18 pontos em 11 jogos. A equipe está classificada para as oitavas de final da Libertadores (rival será a LDU) e da Copa do Brasil (enfrentará o Bragantino).

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.