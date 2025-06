Botafogo fatura R$ 11 milhões por vitória na estreia do Mundial de Clubes

Palmeiras e Botafogo estrearam no Mundial de Clubes da Fifa no último domingo (15/6), com bom retorno financeiro. A vitória do clube carioca por 2 a 1 sobre o Seattle Sounders (EUA) rendeu US$ 2 milhões (R$ 11,1 milhões), enquanto o empate do alviverde com o Porto (Portugal) garantiu US$ 1 milhão (R$ 5,5 milhões).

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) paga US$ 2 milhões por vitória e US$ 1 milhão por empate na fase de grupos. A premiação aumenta na fase de mata-mata, podendo chegar a US$ 125 milhões (R$ 692 milhões) para o campeão.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução/botafogo Reprodução/palmeiras Reprodução/palmeiras Reprodução/flamengo Voltar

Próximo

Os times brasileiros classificados para Copa do Mundo de Clubes já garantiram uma quantia significativa apenas por participarem do Mundial. Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense receberam juntos 15,21 milhões de dólares (cerca de R$ 85 milhões).

A premiação do Mundial de Clubes é escalonada: na fase de grupos, cada vitória rende US$ 2 milhões (R$ 11 milhões) e empate, US$ 1 milhão (R$ 5,5 milhões). A partir do mata-mata: US$ 7,5 milhões nas oitavas de final, US$ 13,125 milhões nas quartas, US$ 21 milhões na semifinal, US$ 30 milhões para o vice-campeão e US$ 40 milhões para o campeão.

Após as estreias de Palmeiras e Botafogo, o Flamengo entra em campo para fazer a sua estreia no Mundial. Nesta segunda-feira (16/6), às 22h (de Brasília), no Lincoln Field, na Filadélfia, o Mengão joga contra o Espérance, da Tunísia, pelo Grupo D.