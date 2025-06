Braço direito de chefia do TCP é preso com fuzil, munições e drogas

Policiais civis da 124ª DP (Saquarema), no Rio de Janeiro, com apoio da Polícia Militar (PMERJ), prenderam em flagrante o chefe do tráfico na Região dos Lagos, nesta quinta-feira (19/6), em Jaconé (RJ).

O criminoso, braço direito da chefia do Terceiro Comando Puro (TCP), também tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.

O faccionado foi preso com um fuzil, dezenas de munições e uma grande quantidade de drogas. O preso também é investigado por ligações com criminosos do Pará.

Fuzil apreendido

Apreensões

A Polícia Civil apura ainda a participação dele no recrutamento de cinco bandidos daquele estado para atuar na Região dos Lagos. Em dezembro do ano passado, esses criminosos foram mortos em confronto com policiais civis em Saquarema.

O fuzil apreendido com o preso tinha inscrições que faziam alusão à facção criminosa e à cidade onde atua a quadrilha.

